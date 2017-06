Mooi Districtskampioenschap West in Vrouwenpolder

De kampioenen 2017 van District West

Beide wedstrijddagen konden de deelnemers genieten van zeer zonnige weersomstandigheden, wat overigens geen problemen opleverde. Ook de jeugd was goed vertegenwoordigd in Vrouwenpolder. Onder meer Siebren Eversdijk, Madeleine Trommelen en Kimberley van Kapel lieten zien dat de jeugd de toekomst heeft.

Bij de enkelspan pony’s klasse L werd Wendy Boekhout gehuldigd als districtskampioen met Kimberley van Kapel als de reservekampioen. In klasse M was het kampioenschap voor Siebren Eversdijk gevolgd door Madeleine Trommelen.

Bij de enkelspan paarden werd het kampioenschap in klasse L opgeëist voor Sanne Janssen, het zilver ging naar Kelly Speelman. In klasse M won Bram Maranus en werd Jan-Marc Vonk tweede en in klasse Z ging het goud naar Willeke Goudzwaard en beklom Stephenie de Groot de tweede trede van het podium.

Linda Janssen werd gehuldigd als kampioen bij de tweespan pony’s klasse M.

De kampioenen komen op 1 en 2 september aan de start tijdens het KNHS kampioenschap in Kronenberg (Horst aan de Maas).

Klik hier voor de uitslagen.

Klik hier voor de foto’s.