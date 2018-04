Mooi weer en veel publiek tijdens succesvol SWM Heukelom

Voor veel deelnemers was Heukelom de start van een nieuw outdoorseizoen en waren er menners die uitkwamen in een nieuwe klasse of die een debuterend span bij zich hadden. Het deelnemersveld was hierdoor zeer gevarieerd wat de wedstrijd voor iedereen interessant maakte.

De rubriek M-enkelspan paard was veruit de grootste met zeventien deelnemers, Danny Geraerts werd uiteindelijk de winnaar met een zeer kleine voorsprong op Sarah Haepers.

De organisatie heeft veel lof ontvangen van zowel deelnemers als publiek en kan dus terugkijken op een geslaagde editie van SWM Heukelom

Patrick Engelen