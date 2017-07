Mooie eerste dag voor ponymenners bij NK in Beesd

Bij de enkelspannen reed Tamara Pijl een strakke dressuurproef en won met 36,89 dit eerste onderdeel van de wedstrijd. Tamara is blij met de wijze waarop Dex deze proef sterk liep. “Superfijn dat het ook zo gewaardeerd is”, zegt Tamara achteraf. Regerend kampioen Marissa Schuiling werd tweede (45,24) met een kleine voorsprong op Arion Vissers (45,78). Cas Hendriks staat op de eerste plek (45,43) bij de tweespan pony’s. Hij had extra getraind op enkele onderdelen en ondanks kleine foutjes is hij blij met het resultaat. Rodinde Rutjens, (46,91) volgt met een kleine achterstand. Melanie van de Bunt bezet de derde plaats in het NK. Bij de vierspannen reed Edith Chardon een mooie dressuur die werd gewaardeerd met 40,10 punten. Jan de Boer volgt met 43,75 punten en ook Jannes Kinds kan met zijn score van 46,42 tevreden zijn.

Dankzij deze uitslagen kunnen we morgen een spannende marathon verwachten.

Voor de enkelspannen staat er een tweesterrenwedstrijd op het programma in Beesd. De overwinning in de dressuur ging naar de Belgische Laure Philippot. Maud Smedts werd vierde en was daarmee beste Nederlander.

Klik hier voor de uitslagen.