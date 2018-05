Mooie overwinningen voor Marijke Hammink en Jan de Boer

Marijke Hammink was één van de negen Nederlandse menners die aan de start kwamen in Keispelt, Luxemburg, waar de organisatie een prachtige wedstrijd had neergezet. Hammink was tevreden over haar dressuurproef, reed een foutloze vaardigheid en een fijne marathon, wat haar de eerste plaats in alle onderdelen en uiteraard het totaalklassement opleverde. René Limpens werd tweede, voor Marcel de Vries.

Tweespan ponymenster Chantalle Boogaarts won haar eerste internationale prijs door als tweede te eindigen in de dressuur. “In de vaardigheid kon ik het stuur niet vinden, drie ballen en een boel tijd. Wel overeind gebleven, dat is helaas niet iedereen gelukt,” aldus Chantalle op haar Facebook pagina. De afsluitende marathon wist Boogaarts op haar naam te schrijven waardoor ze als derde eindigde in het zeven deelnemers tellende klassement.

Saskia van Heesch was met twee paarden afgereisd naar Keispelt. Met de 12-jarige Lipizzanermerrie jarige Siglavy Linada eindigde Saskia na een mooie eerste plaats in de dressuur als vijfde in totaal in de tweesterrenwedstrijd. Met de ervaren Unique K werd de menster uit Boxtel tweede in de marathon en vierde in het totaalklassement van de driesterrenwedstrijd. Hierin eindigde Maud Smedts met Elijah op de 12e plaats.

Milou Huisman start normaal gesproken bij de enkelspan paarden, maar had voor Keispelt haar keuze laten vallen op haar pony Thijs waarmee ze negende werd in de driesterrenwedstrijd.

Concurrente Marissa Schuiling begon de wedstrijd uitstekend door de dressuur te winnen: “Ik ben super blij met de vooruitgang.” Ook de vaardigheid schreef ze op haar naam, maar in de marathon ging ze helaas om. “ We hebben allemaal gelukkig niks, het hoort erbij, op naar de volgende, Kyra is in topvorm!” meldt Marissa op Facebook.

Vader René Schuiling reed zijn tweespan naar de tweede plaats, achter de Luxemburgse winnaar Claude Malget.

Jan de Boer won in het schitterende Hopetoun alle onderdelen voor de Britse Angela Smith.

Klik hier voor de uitslagen van Keispelt.

Klik hier voor de uitslagen van Hopetoun.

Marijke Hammink