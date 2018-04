Mooie sport en gezelligheid in Kootwijkerbroek

Gerco van Tuyl

Na de dressuur en vaardigheid op vrijdag werd zaterdag de marathon verreden. De hindernissen lagen op een compact terrein waardoor alle menners goed door hun fans gevolgd konden worden. Hindernis 1 was gelijk een lastige, met volop keuzemogelijkheden. Hindernis 2 had een heuveltje waarbij er de keus was om kort te draaien met risico, of de langere lijn naar beneden te pakken. Ook de beide waterpartijen waren selectief, zeker hindernis 5 die ook een brug bevatte.

Enkelspannen

De pony-enkelspannen werd in de klasse L een spannende strijd tussen Martin van Eijk en Johan de Hoop. Van Eijk won de dressuur, maar De Hoop was weer foutloos in de vaardigheid. Ook in de marathon was Johan de Hoop sneller met zijn twaalfjarige pony Parel. Maar het gat dat Martin van Eijk in de dressuur had geslagen was niet te overbruggen, waardoor hij met iets minder dan een punt voorsprong toch de wedstrijd won.

In de M/Z rubriek was de overwinning voor Lisanne van Meerten. De regerend kampioene in de M heeft de overstap naar de Z-klasse gemaakt en doet daarin goed mee.

De winst bij de enkelspan paarden ging in de klasse L naar Ekelien van ’t Hoog. In de klasse M/Z werd het een Noord-Hollands onderonsje. Mirjam Vinke stond met haar paard Evers na de eerste dag aan de leiding en stond die niet meer af. In de marathon klopte alles: die won ze dik. De tweede prijs werd gepakt door Tessa Jannink met Fenna.

Tweespannen

Een ijzersterk optreden voor Gijs van Veluw bij de tweespan pony’s in de klasse L. Deze voormalige springruiter is inmiddels helemaal in zijn element in het mennen. Zijn pony’s Sam & Lex vormen steeds meer een eenheid. Na de overwinning in dressuur en een foutloze vaardigheid liep zaterdag de marathon ook uitstekend. Als enige in zijn rubriek bleef hij in de marathon onder de 60 strafpunten en was daarmee de overtuigende winnaar.

In de M/Z klasse won Rebecca Koops. Deze rubriek kenmerkte zich door uitschieters. Zo was Aart Jan Jansen dankzij fijn stuurwerk veruit de snelste in de marathon, maar op de eerste dag had hij teveel verloren in dressuur en vaardigheid. Lisa Brouwer was de enige met een foutloze vaardigheidsproef in deze klasse en werd tweede.

Bij de paarden won Jarno de Boer de klasse L. Zijn enige concurrent Jan Toepoel die in de marathon hoge ogen kan gooien, viel uit het klassement door een niet herstelde parcoursfout.

De klasse M/Z werd gewonnen door regerend wereldkampioen Martin Hölle die deze wedstrijd reed om wedstrijdritme op te doen voor de komende internationale wedstrijden.

Vierspannen

Bij de vierspan pony’s ging de strijd om de overwinning tussen Aart van de Kamp jr. en Gerco van Tuyl. In de marathon was Van de Kamp goed op dreef en klopte hij Van Tuyl in vijf van de zes hindernissen. Hiermee stelde hij de overwinning veilig.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum.