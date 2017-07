Mooie strijd tijdens DK Zuid en SWM Geldrop

Op zaterdag werd de dressuur verreden in drie naast elkaar gelegen ringen, met een mooi groot vlak terrein om te kunnen losrijden. FEI – klasse rijder bij de tweespan paarden, Erik Evers zette de hoogste score van de dag neer met 43,36 strafpunten.

De vaardigheid was uiterst selectief en technisch gebouwd. In de klasse L werd, in het voor die rubriek aangepaste parcours, geregeld foutloos en binnen de tijd gereden, evenals in bijna alle ponyrubrieken. Bij de klassen M en Z – paarden, zowel enkelspannen als meerspannen, stond de tijd dusdanig krap dat het vrijwel niemand lukte de nulscore te behouden.

Na de eerste dag was er in zowel de dressuur én vaardigheid winst behaald door Ineke Schmitz (1poZ), Leonne van Gestel (1paM), Erik Evers (2paZ) en Demi Timmers (impuls).

De marathon op zondag werd opgeluisterd door de aanwezigheid van veel publiek, zon, wind en een buitje voor de afwisseling. Fijn voorwaarts te rijden hindernissen, waarvan vijf op het hoofdterrein, waarbij op hindernis drie en vier meer van de technische vaardigheden van de menners gevraagd werd.

De prijsuitreiking van de kampioenen van de SWM en de Districtskampioenen werd een gezellig samenzijn, waarbij de voorzitter van de EGM, Ties van Gog, extra in het zonnetje werd gezet wegens zijn jarenlange inzet en enthousiasme.

