Mooie strijd tijdens spannende Districtskampioenschappen in Panningen

Er werd hard, maar netjes gereden in het snelle, maar hier en daar ook technische parcours. Dat zorgde voor een mooie sportieve strijd, waarbij opvallend vaak een balletje rolde op poort 13 en de laatste poort voor de finish: poort 15, die tegen de lange zijde van de wedstrijdring geplaatst was. Dat maakte dat de onderlinge strijd, die ook via live-scoring te volgen was in de losrijhal, echt tot het eind toe spannend bleef. De verschillen waren soms erg klein.

In de jeugdrubriek won Tim Steyvers de wedstrijd, na als derde uit de eerste manche gekomen te zijn.

Bij de enkelspan pony’s was Brent Janssen zijn concurrenten de baas met overwinningen in beide manches, voor Moniek Profijt die beide keren tweede werd. Brent was ook in de finale de sterkste, maar door een gevallen balletje was het verschil minimaal met Ronald Looijmans.

Bij de tweespan pony’s was Marleen van Straaten over twee manches de snelste. In de finale moest zij respectievelijk Frans Marijnissen -die een supersnelle tijd neerzette-, Mandy van Delft en Nick Gaens voor laten gaan.

De vierspan pony’s werd gedomineerd door de Belgische Kenny Kanora. Hij won zowel beide manches als de finale, voor Roy van der Velden en Nick Weytjens.

Eline Houterman was bij de enkelspan paarden met tweemaal een tweede plaats in de manches overall de snelste, maar zij zag af van het rijden van de finale. Michiel Klep, na twee manches nog vierde geplaatst, won de finale nipt voor Arie Dibbits.

Bij de tweespan paarden was Marcel Marijnissen oppermachtig met zijn kleine bruine paardjes. Hij won zowel beide manches en de finale, voor Carlo Vermeulen die driemaal tweede werd.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het foto-album

Patrick Engelen