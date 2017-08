Nachtrit van Zutphen: koetsen bij kaarslicht

Op verschillende locaties en natuurlijk langs de route kan het publiek de rijtuigen bewonderen. Bij het aanspannen op het parkeerterrein Hanzehal en natuurlijk bij de start, de stops in Vorden en bij restaurant De Gracht aan de Paardenwal in Zutphen.

De schitterende rijtuigen, voorzien van enkelspan, tweespan of vierspan, vertrekken om 18.00 uur vanaf de Hanzehal voor een buitenrit van ongeveer 23 kilometer in de omgeving van Zutphen. Om 19.30 uur is er een stop voor een hapje en een drankje bij de Rietberg in Vorden. Toeschouwers kunnen zich verwennen met koffie of thee met appeltaart, limonade en ijs.

Hier vandaan vertrekt de stoet naar de Lage Weide in Zutphen, waar om 21.00 uur de kaarsen worden aangestoken. De volgende stop is een half uur later bij restaurant De Gracht, waarna de stoet met de aangestoken lantaarns door de binnenstad van Zutphen rijdt.

Het wordt genieten van deze bijzondere aanspanningen die ruim honderd jaar geleden het normale straatbeeld vormden, en nu alleen nog maar bij bijzondere gelegenheden op straat verschijnen!

