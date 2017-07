Nachtrit Zutphen; een rit voor authentiek gerij

De deelnemers worden vanaf 17.00 uur gejureerd, waarna zij een uur later gaan vertrekken voor een rondrit van ongeveer twintig kilometer door het mooie buitengebied van Zutphen en de gemeente Bronckhorst. Ongetwijfeld staan er weer veel toeschouwers klaar om de aanspanningen te bewonderen.

Op de tweede rustplaats worden de deelnemers net als andere jaren goed verzorgd in de vorm van een hapje en drankje, aangeboden door de Gasterij De Gracht. Wanneer de schemering invalt, rond 21.30 uur, gaat de stoet met brandende kaarsen in de koetslampen door de binnenstad van Zutphen.

De rit is net als andere jaren opengesteld voor authentiek gerij en replica’s en ook dit jaar is er een maximum van 25 deelnemers, dus wees er op tijd bij om zeker te zijn van een startplaats voor dit unieke evenement.

