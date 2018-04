Nationale Oefenmarathon Putten onder zonnige omstandigheden

De hindernissen waren technisch maar voor ieder goed te rijden. Nieuw dit jaar was de jeugdrubriek waarbij de jeugdmenners de vaardigheid en drie hindernissen reden. Mooie hindernistijden en vrolijke gezichten bij de kinderen. Lotte Zaaijer uit Tiel was met groom en opa Thijs Gerritsen de beste, gevolgd door Denise van den Brink uit Putten en Lars Bouma uit Grafhorst.

In de rubriek enkelspan pony’s wist Sander van Veldhoven uit Putten de wedstrijd te winnen voor plaatsgenoot Geke Blokland. Jaap de Vries uit Grafhorst won de rubriek enkelspan paard voor Elsbeth Broekhuis (Nijkerk). Simone van Drie was met haar zevende plaats de beste thuisrijder voor Het Gouden Span.

Jurgen Bolt (Wijhe) domineerde de rubriek tweespan pony’s voor Cor van den Brink en Ariena Kleijer beiden uit Nijkerk. Gijs van Veluw (Putten) deed namens Het Gouden Span de beste zaken en werd zesde. Jaap van der Windt uit Renkum won de tandemrubriek.

Gijs Waaijenberg uit Nijkerk stuurde zijn span vossen naar een eerste plaats in de rubriek tweespan paard gevolgd door Ben Gosschalk (Epe) en Eefje van Harskamp-Peek uit Bunnik.

Sanny Hagen pakte als thuisrijdster de vierde plaats. De ponyvierspanrubriek is in Putten altijd spectaculair, zo ook dit jaar. Gerco van Tuyl (Neerijnen) gooide alles in de strijd en werd eerste voor Aart van de Kamp junior (Ermelo) en Eline Geurts uit Eemnes. Nico Avezaath uit Maurik pakte de eindoverwinning bij de vierspannen paarden gevolgd door Huib Pater (Kootwijkerbroek) en Monte Visser uit Spanbroek.

