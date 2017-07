Nebanice: de winnaars

Benjamin Aillaud (archieffoto)

Pech voor Lázár

Benjamin Aillaud won de dressuur met het prachtige span Arabo Friezen van de Nederlandse eigenaren Eric en Arjan Bouwman van Haras de Pourcaud, werd derde in de marathon en hield het hoofd koel in de vaardigheid, wat hem de overwinning opleverde. Jérome Voutaz werd tweede, voor Jozsef Dobrovitz jr.

Voor Zoltán Lázár verliep de wedstrijd minder gunstig. Hij kiepte om in één van de marathonhindernissen en raakte geblesseerd aan zijn schouder. Hij besloot direct af te reizen naar zijn thuisland Hongarije voor verder onderzoek. Zoals het er nu naar uitziet, komt zijn deelname in Aken waarschijnlijk niet in gevaar.

Bij de tweespannen wist de Pool Rafa Wojtacha beslag te leggen op zowel de eerste als de derde plaats. Thuisrijder Martin Gössl (archieffoto door A. Jamelska) werd tweede in het 19 deelnemers tellende veld.

Enkelspannen en pony's

Weronika Kwiatek won met Bartnik de enkelspanrubriek, voor haar broer Bartlomiej met Sonet. De Duitse Marlen Fallak reed haar Tessa FST naar de derde plaats.

De Hongaar Dávid Palkovics won de vierspan ponyrubriek die slechts drie deelnemers telde. De in Duitsland woonachtige Brit Roger Campbell werd tweede, de Zweedse Johanna Carlberg eindigde op de derde plaats.

