Nederland partnerland in Aken

Foto: Hesmerg

De clichéthema’s tulpen, “Frau Antje”, caravans en windmolens lopen als een rode draad én met veel humor door het openingsspektakel.

De Nederlandse toernooidirecteur Frank Kemperman vertelt dat vooral de vriendschap en de verbinding tussen de buurlanden onderstreept wordt.

Het belooft op 18 juli een geweldige show te worden waarin snelheid geboden is om het publiek enthousiast en geboeid te houden.

Het partnerschap wordt ondersteund door de koninklijke familie. Niet alleen het ere escorte komt naar Aken, ook de koninklijke rijtuigen komen naar de Soers. Of er leden van de koninklijke familie in Aken aanwezig zullen zijn, is nog niet bekend.

Meer informatie en tickets: www.chioaachen.de of bel: +49-(0)241-917-1111.