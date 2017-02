Nieuw in 2017: Formulier aanvullende deelnemersinfo voor SWM

Het is voor organisaties belangrijk om onder andere te weten of een deelnemer op het terrein overnacht en of er boxen gereserveerd moeten worden. Het verzoek aan de deelnemers is dit formulier na de inschrijving via e-mail aan de organisatie toe te sturen. Hierdoor kunnen er misverstanden voorkomen worden en kan de organisatie inspelen op de wensen van de deelnemers!

Klik hier om het formulier te downloaden.