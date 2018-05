Nieuw format DAP 2019

Voor de organisatie wordt het onder andere door toenemende kosten, steeds moeilijker om het veelzijdige evenement te organiseren. Het bestuur spreekt van een ‘moeilijk besluit’ en kondigt aan dat er volgend jaar wel een educatieve, veterinaire ‘buitendag’ komt, in samenwerking met de faculteit diergeneeskunde. Voor deze nieuwe dag zijn er al diverse plannen waarin mens, dier en milieu centraal zullen staan, waarbij de vertrouwde gezelligheid moet blijven.

Het bestuur schrijft verder: ‘Wij willen u allen hartelijk bedanken voor de jarenlange ondersteuning die wij hebben ontvangen. Het enthousiasme van iedereen die ooit betrokken is geweest bij de DAP, is altijd een grote steun geweest en een fantastische bron van motivatie en inspiratie! Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte over de toekomst en de invulling van het evenement.’

Een impressie van de laatste Dag van het aangespannen paard vind je op de gelijknamige Facebookpagina.