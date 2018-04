Nieuwe hoofdsponsor voor Mark Weusthof

Alfons Engbers hoofdsponsor

Mooie steun in de rug voor Mark Weusthof is dat collega Alfons Engbers met zijn bedrijf ECW (Engbers Cool Warehouse) de komende drie jaar, tot en met het WK in eigen land van 2020 (in Kronenberg) als zijn hoofdsponsor zal optreden. De Vassenaar behoort al 25 jaar tot zijn vaste groep sponsors, maar breidt zijn aandeel uit. “Het is belangrijk dat Mark het aan de gang houdt”, luidt de simpele verklaring van Engbers. “Ik help hem mee met de financiën en waar het kan aan paarden.” Kuipers Logistics blijft aan als sponsor van de vrachtwagen voor vervoer naar en van wedstrijden. Achterbosch machinebouw uit Rossum completeert het drietal hoofdsponsors van Mark Weusthof.

Nieuwe aanwinst Zaza

Weusthof heeft afscheid genomen van Allure en diens plekje in het span wordt ingenomen door Zaza, afkomstig uit de stal van voormalig tweespanmenner Aart de Leeuw. De dertienjarige bruine ruin (v. Patijn) is een tuigpaard met veel ervaring en kan in alle disciplines (dressuur, marathon en vaardigheid) uitstekend uit de voeten. Mark Weusthof: “Ik denk dat we er met hem op alle onderdelen op vooruit gaan, naar zo eentje waren we een beetje op zoek. Het stemt me optimistisch, maar ik weet ook als geen ander dat je geen garanties hebt. In 2016 dacht ik ook dat ik een span had dat er zou komen, maar vorig jaar hebben we daar toch wat mee stil gestaan.”

Zaza loopt rechtsvoor in het span van Mark

Cees Haulo opvolger voorzitter Alwin Maaskant

De Stichting Twents Vierspan nam na drie jaar afscheid van voorzitter Alwin Maaskant. Die liet weten ‘met een lach en een traan’ te vertrekken. “Met een lach omdat het vierspan van Mark de afgelopen drie jaar op een hoger plan is gekomen, met een traan omdat ik deze geweldige hechte club echt zal missen.”



Maaskant wordt opgevolgd door Cees Haulo (55). De in Losser woonachtige verkoopadviseur van Hamacher Transport uit Gronau nam in zijn jeugdjaren twee keer deel aan het NK springen voor ponyruiters en is zelf menner van een enkelspan. “Alwin is een goede vriend van me en hij benaderde mij om zijn rol over te nemen. Tja, dan kun je al bijna niet weigeren… Af en toe krijg ik les van Mark en ik was al een paar keer op de sponsordag geweest. ”

In het verleden was Cees Haulo al eens elf jaren lang voorzitter van de 250 leden tellende carnavalsvereniging De Martinikeerlkes in zijn woonplaats. “Bij het Twents Vierspan krijg ik je maken met een club die veel meer aan elkaar hangt en op één lijn zit, dus ik verwacht absoluut niet dat het een moeilijke taak wordt”, denkt de nieuwe preses. “Dingen op dit moment veranderen heeft sowieso geen zin, want we zitten in de lift. De stijgende lijn zit er mooi in. En sturen moet Mark zelf doen. Er loopt een perfect team om hem heen, dus is het ook beter dat ik me daar niet mee bemoei.”

De Stichting Twents Vierspan kreeg er in de persoon van Hans IJland overigens nog een tweede nieuw bestuurslid bij.

Cees Haulo, Mark Weusthof, Alwin en Patricia Maaskant

Naar Windsor Castle

Bondscoach Harry de Ruyter heeft Mark ondertussen al toegezegd dat hij mag starten op de Royal Windsor Horse Show van 10 tot en met 13 mei: “Het wordt een eerlijk seizoen, waarin we elkaar allemaal tegenkomen. We moeten maar zien hoever we komen, want ik weet nog niet hoe de concurrentie er precies voor staat. Maar wel dat mijn niveau omhoog gaat.”

Het voorseizoen, te beginnen in Kronenberg wordt belangrijk, weet Mark Weusthof. “Vanaf het begin moet ik zien bovenin mee te doen, ik moet niet alleen bezig zijn met een poging het WK te halen. Daarvoor is het NK in Beekbergen de laatste wedstrijd, maar het team wordt al eerder bekend gemaakt. Eerst maar eens zorgen dat ik in de dressuur onder de vijftig punten kom en dat ik de andere onderdelen beresterk voor elkaar heb.”