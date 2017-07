De nieuwe MenSport komt er aan…

We kijken alvast vooruit naar het Wereldkampioenschap ponymennen dat medio augustus van start gaat in Minden (Duitsland). Dat doen we onder andere met organisator Christof Weihe, maar ook met Tinne Bax. En in de aflevering van Trainer/Pupil spreken we ook een menner met WK-ambities: Tamara Pijl vertelt over haar pony Dex en trainster Mieke van Tergouw.

Dit nummer gaat ook over trainen: hoe werken lactaatmetingen en wat houdt sportbegeleiding in? En ten aanzien van training gaan we in de laatste aflevering over beleren voor het eerst het verkeer in: hoe bereid je het jonge menpaard voor en hoe anticipeer je op langsrijdende vrachtwagens? Op Vlieland is er weinig verkeer en wordt het gebruik van de traditionele bagagewagens weer opgestart. Verder een veterinair artikel over zomereczeem, huisvestingstips van onze lezers en in de vaste rubrieken de traditierit Borkel en Schaft in beeld, MenTalent Sam Couwenberg, en de Vis à vis als uitgelicht traditioneel rijtuig.

En in dit 68 pagina’s dikke nummer natuurlijk ook Koetserwaals, nieuws, productinformatie en de kalender.