De nieuwe MenSport komt eraan!

In dit nummer start de serie over het beleren van het jonge menpaard. Deze eerste aflevering met africhter Berry van den Bosch gaat over het prille begin en ‘vriendjes worden’. MenSport was natuurlijk ook op de veelbesproken clinic van Gerard Leijten en Johan Hamminga. Heb je de clinic gemist? Of wil je het nog eens rustig tot je laten doordringen? Een uitgebreid verhaal waarin de basisafrichting en het gebruik van de achterhand centraal staat. En je krijgt nog meer nog meer instructie in de vorm van deel 2 in de serie over bitten. Dit keer over smaken en materialen. Voor de liefhebbers van buitenrijden publiceren we de tips van lezers over mooie menroutes en we nemen een kijkje bij Villa Nova in het Drents Friese Wold. Als je paard en menwagen wil meenemen om op stap te gaan met je aanspanning, is de mentrailer een ideale oplossing. Je leest over de mogelijkheden en de ervaringen van gebruikers. In het seizoen waarin voor de ponywedstrijdmenners een WK in het vooruitzicht komt, hebben we een hartverwarmend interview met regerend Nederlands tweespan kampioen Cas Hendriks. En verder: informatie over het imposante rijtuig ‘de coach’, de vrouw achter de schermen in Maasdijk, Koetserwaals, wedstrijd in beeld en nog veel meer….

Mensport 3 verschijnt op 20 april.

Een sneak preview vind je op: www.mensport.nl