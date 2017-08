De nieuwe MenSport komt eraan…

Ook de koploopster in de competitie om de Horsefood ‘the best’ MenSport wisseltrofee, Sabrina Melotti, komt aan het woord. Zij is de levenspartner van vierspanrijder Theo Timerman. Het stel vertelt over de liefde voor elkaar én voor de mensport. Ook gingen we op bezoek bij de Power Horse competion. In een uitgebreide reportage maak je kennis met het mennen met ‘zware jongens’ en de verhalen achter de deelnemers. In de ‘vrouw achter’ spreken we Jolanda Rutjens. Zij is de vrouw achter echtgenoot Riny en dochter Rodinde. Riny is tegenwoordig enthousiast traditiemenner, terwijl Rodinde het WK ponymennen als speerpunt heeft met haar ponytweespan.

Nadat we in eerdere edities ingingen op spierfysiologie en lactaatmetingen, is het nu de beurt aan trainen met de hartslagmeter. Je leert hoe het werkt en wat je er mee kunt. In de volgende MenSport krijgt dit verhaal een vervolg met de ervaringen van gebruikers.

Verder lees je hoe Edwin van der Graaf en zijn partner Anne van Dijk een nieuw bedrijf opbouwden in Ouddorp; een fraaie accommodatie op een bijzondere plek. En dat is nog niet alles: we gaan in dit nummer buitenrijden met Bram Chardon, lichten een bijzondere Bakkerswagen uit, brengen de Horsefood Trainingsdag in beeld en natuurlijk komt er een jong MenTalent aan het woord. Koetserwaals, de column, nieuws en aankondigingen maken dit 68 pagina’s dikke nummer compleet.

MenSport 6 verschijnt op 17 augustus.