De nieuwe MenSport komt eraan…

En volop mentraining in de praktijk met Annegreet Zaayer die getraind wordt door dressuurtrainer Alex van Dam en jeugdmenner Jorn Elburg, die een les bij Bram Chardon won. Het is in de training en op de wedstrijd belangrijk dat je niet alleen je paard, maar ook jezelf kent. Bij Q4Horse profile hebben ze daar een speciale aanpak voor en menners maakten hiermee kennis en kregen advies. Ook veel authentiek, met een reportage over de galaberline op Twickel en de Cocking cart van de kersverse Nederlands kampioen bij de replica’s Hans Vermeulen. Je leest een interview met Antonie ter Harmsel en ziet in beelden een terugblik op het WK ponymennen in Minden. Verder nog praktische tips over groen en een kennismaking met deelnemers uit de top 15 van de competitie om de Horsefood ‘the best’ MenSport wisseltrofee. Koetserwaals, nieuws, aankondigingen en de agenda maken deze 68 pagina’s dikke MenSport compleet. Dit nummer verschijnt op 21 september.