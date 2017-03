De nieuwe MenSport komt eraan…

In MenSport 2 staan we met één been in het voorjaar en met het andere nog in het indoorseizoen. Er zijn veel indoorfinales, zoals de Strijd der Districten, de superfinale van de Flanders indoor mencup en de wereldbekerfinale voor vierspannen. Natuurlijk doen we daar nog verslag van. Bij seizoenswisselingen horen ook de griepjes en de kuchjes. Dat je af en toe hoesten van je paard of pony niet moet veronachtzamen, lees je in deze MenSport, inclusief praktische tips en behandelmethoden.

En je doet met het oog op het komende seizoen de nodige kennis op. De aanpak van instructrice en enkel- en tweespanrijdster Sakia van Heesch is er daar een van, maar we nemen ook de verschillende bitten onder de loep. De eerste aflevering in de serie over menbitten gaat over de Liverpoolstang.

Je maakt in een groot interview kennis met Bruno Taverniers: over vierspanrijden, ceremoniewerk en zijn voorliefde voor de voskleur. Over kleur gaat het ook in de bloemlezing van reacties die wij kregen op de vraag over trends in de mensport. De Galaberline van Jonkheer van Loon kende voor zijn tijd al bijzondere snufjes die we uitlichten. Daarnaast lees je over de excursie naar Rijo Stables, de toekomstplannen van Glenn Geerts en MenTalent Sven Jansen. Natuurlijk Koetserwaals en de andere vaste rubrieken die je van MenSport gewend bent.

MenSport 2 verschijnt op 16 maart.