Nieuwe waterhindernis voor PSC De Dijkgraaf

Dankzij inzet en sponsoring van lokale bedrijven en vrijwilligers is de bouw in volle gang en zijn er inmiddels twee hindernissen klaar: een spectaculaire en ruim opgezette waterhindernis waar zowel menners als springruiters hun paarden kunnen trainen en een palenhindernis.

Ook de heuvelhindernis, die de organisatie momenteel aan het bouwen is, is binnenkort klaar.