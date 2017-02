Nipte overwinning voor District Oost in Strijd der Districten

Goede sfeer

In tegenstelling tot voorgaande jaren was de toegang tot deze minimarathon gratis, wat een groot aantal menliefhebbers naar Ermelo lokte. Ook het regenachtige weer had veel toeschouwers doen besluiten een kijkje in Ermelo te nemen. De fans van de vier Districten waren duidelijk zichtbaar in hun teamkleuren aanwezig op de gereserveerde tribunes, waar zij ‘hun’ menners vol enthousiasme aanmoedigden. Hoewel Oost won, kon Zuid zeker trots zijn op de grote schare aanhangers die gezamenlijk naar Ermelo waren afgereisd. Kortom, de sfeer zat er goed in!

Vierspan pony’s geven de doorslag

Evenals vorig jaar waren de prestaties van de vierspan ponyrijders doorslaggevend voor het eindklassement van de Strijd der Districten. Voor aanvang van deze laatste rubriek ging Zuid met twee punten voorsprong op Oost aan de leiding. Maar met winnares Marijke Hammink en de als derde geplaatste Wouter van Veluw als troeven achter de hand, trok Oost aan het langste eind. Zuid had de sterk presterende Belgische menners Kenny Kanora en Nick Weytjens in hun team opgenomen. Kanora werd tweede, maar Weytjens zag een hoge klassering voor zichzelf én voor zijn District aan zich voorbij gaan toen hij in de tweede manche de fout in ging. Oost won uiteindelijk met één punt voorsprong op Zuid.

Gelijk op

Met Bas de Koning als winnaar van de enkelspan paarden en Demi van den Brink als beste bij de enkelspan pony’s ging Oost al direct sterk van start. Bij de tweespan paarden was het echter Zuid die met Jonas Corten de meeste punten binnen sleepte. Frans Marijnissen en Marleen Verstraaten wisten bij de tweespan pony’s de concurrentie voor te blijven en versterkten zo de positie van Zuid.

De uit Zuid afkomstige Vic Swaanen reed als enige twee foutloze omlopen met zijn snelle New Forest pony’s en won de met vijf deelnemers gevulde tandemrubriek, die evenals voorgaande jaren geen deel uitmaakte van de Districtswedstrijd.

Hartverwarmend applaus

Voor West-menner Eduard van der Ven was de Strijd der Districten extra bijzonder aangezien het zijn laatste wedstrijd was. Na 40 jaar geeft hij de leidsels over aan zijn kleinzoon en Van der Ven kreeg hiervoor mede dankzij de aanmoediging van omroeper Bert de Ruiter bij het passeren van de finishlijn een hartverwarmend applaus van het publiek.

Even zag het er naar uit dat Richard Hofstra de eer voor Noord niet kon verdedigen in de pony vierspanrubriek aangezien een van zijn pony’s niet fit bleek, maar hij kreeg spontaan een pony aangeboden van tandemrijdster Saskia Lems en kon alsnog van start.

Een aantal rijders van District Zuid kwam vandaag aan de start met een rouwband om hun respect en medeleven te betuigen aan medelid en voormalig Strijd der Districten deelneemster Chantal Brugmans wiens moeder vorige week plotseling overleed.

Klik hier voor de uitslagen.