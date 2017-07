NK enkelspannen Wierden in de startblokken

Saskia Siebers verdedigt haar kampioenstitel in Wierden

In dit WK-tussenjaar voor de enkelspannen is het NK het hoogtepunt van het seizoen, waarin maar liefst 33 enkelspanrijders klasse Z aan de start komen. In totaal nemen ruim 90 aanspanningen deel op de terreinen van Manege de Vossenbos in Wierden, waar internationaal level 2 parcoursbouwer Arjan Kleinjan garant staat voor de parcoursbouw. De klasse Z rijdt acht hindernissen, voor de overige klassen staan er zes marathonhindernissen op het programma. Er is de afgelopen periode hard gewerkt om twee prachtige nieuwe hindernissen te realiseren.

Naast de volwassen menners komt er ook een aantal jeugdmenners aan de start in Wierden.

Lisa Kleinjan is een van de jeugdmenners