NK Vierspannen voor drie jaar naar Breda

Vorig jaar werd op de terreinen in Breda het succesvolle WK vierspannen georganiseerd. Dit was een van de belangrijke drijfveren om de organisatie het NK vierspannen weer toe te vertrouwen. Technisch directeur van de KNHS Maarten van der Heijden vertelt: “In Breda hebben ze al heel vaak laten zien een goed sportief evenement neer te kunnen zetten, dat is voor de KNHS van grote waarde. Ook de datum van het evenement is heel belangrijk. Door het NK eerder in het jaar te verrijden, wordt de wedstrijd zeer geschikt als observatiemoment voor de grote internationale kampioenschappen. Het is natuurlijk super mooi als een NK kan dienen als observatie, dat garandeert absolute topsport en veel strijd.”

Het Nederlands kampioenschap voor de vierspannen blijft onderdeel van de enige officiële landenwedstrijd voor vierspannen die in Nederland verreden wordt.

