Nog een aantal startplaatsen vrij voor SWM Winterswijk

Ieder jaar staat deze prachtige locatie weer garant voor veel menplezier bij menners en publiek. Samen met de vele vrijwilligers wordt er hard gewerkt om er weer twee mooie en sportieve mendagen van te maken.

Op zaterdag staan de dressuurproeven en de vaardigheidsproef op het programma. Zondag wordt de marathon gereden.

Op het overzichtelijke terrein staan zes spectaculaire hindernissen, waaronder de waterhindernis.

Verder is er een gezellig aangeklede tent en een strodorp.

Inschrijven is nog mogelijk via MijnKnhs.

Voor toeschouwers is de toegang tot het terrein gratis.

Klik hier voor meer informatie