Nog anderhalve week tot Kampioenschappen klasse L / M in Kronenberg

De deelnemers worden op donderdag 31 augustus vanaf 12.00 uur verwacht op de prachtige nieuwe accommodatie, waar in mei ook de succesvolle de SWM Horst plaats vond. Ook de stallen en boxen zijn vanaf dat tijdstip beschikbaar.

Op vrijdag worden de dressuur en vaardigheid verreden. Vanaf 12.00 uur kunnen de trajecten per fiets verkend worden en worden de hindernissen van de marathon vrijgegeven om te verkennen.

De marathon vindt op zaterdag plaats met vier te rijden hindernissen door de klasse L en zes door de klasse M. Om 18.00 uur volgt de prijsuitreiking en de huldiging van de kampioenen!

Op zondag 3 september zijn het vaardigheidsparcours en de zes marathonhindernissen geopend voor training, hiervan wordt geen klassement opgemaakt (kosten €20,00 per span)

Inschrijven is nog mogelijk!

Klasse L en M gaat via selectie KNHS en de inschrijvingen via MijnKNHS.

Inschrijven voor de training op zondag kan via secretariaat@slabroeksepaardendagen.nl

Kosten

Inschrijfgeld: €40,00

Reservering stallen: €80,00 per box / weekend, inclusief stro

Stalling aan of op de wa­gen: €40,00

Campinggeld: €35,00 inclusief vrachtwagen of trailer en één caravan of camper

Extra meegebrachte caravan of camper: €15,00 per nacht.

