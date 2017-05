Nog startplaatsen vrij bij SWM Vriezenveen op 17 juni

Van enkelspan pony’s tot en met vierspan paarden, van impulsrijders tot en met de klasse Z menners, in Vriezenveen is iedereen van harte welkom.

De wedstrijd beschikt over een ruim losrijterrein voor de dressuur en marathonhindernissen met veel mogelijkheden.

Er kan ingeschreven worden via MijnKNHS en de impulsrijders via de mail.

Er zijn nog startplaatsen vrij!

