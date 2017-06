Nog startplaatsen vrij in Wenum Wiesel

De dressuur en de vaardigheid worden verreden op zaterdag 15 juli. ’s Avonds is er een mooie feestavond. Op zondag 16 juli staat de marathon met zes hindernissen op het programma, waaronder een spectaculaire waterpartij.

Ook voor toeschouwers is er genoeg te doen. Zo is er een springkussen voor de kinderen, een strodorp en een braderie. De toegang is gratis.

