Oefendagen voor menners in Noord Limburg

In de zomer wordt er gereden op het terrein van Erik Couwenberg in Veulen, in de winter op het terrein van de Rijvereniging in Leunen.

De oefendagen zijn bedoeld voor alle menners die graag hun kennis willen vergroten, door samen te leren en naar elkaar te kijken. Het niveau en de inhoud van de oefendag wordt aangepast aan het niveau van de groep, vragen en behoeften van de deelnemende menners. Daarnaast worden er thema-avonden georganiseerd waarin gewerkt wordt aan de specifieke disciplines van de mensport: dressuur, vaardigheid en hindernissen rijden. Op het terrein is permanent een dressuurring, een vaardigheidsparcours en hindernis aanwezig.

Je hoeft geen wedstrijdmenner te zijn om deel te nemen, iedereen die graag beter wil leren mennen is van harte welkom. Ook jeugdrijders zijn van harte welkom om deel te nemen aan de oefendagen. Bij voldoende animo wordt er een aparte groep opgestart, zodat zij met elkaar kunnen optrekken.

Kosten

Voor leden van Rijvereniging Ons Genot zijn de kosten €10,- per jaar voor het gebruik maken van het terrein in Veulen. Voor niet-leden zijn de kosten €10,- per oefendag.

Om in de winter mee te trainen op het terrein van de Rijvereniging in Leunen is een lidmaatschap benodigd.

Voor meer informatie en aanmelden kun je een email sturen naar menverenigingonsgenot@outlook.com.