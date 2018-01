Ook in 2018 weer een opengestelde Achterhoek Bokaal Mencompetitie

De wedstrijden mendressuur en vaardigheid worden gehouden:

21 mei in Geesteren, Gelderland

2 juni in Hengelo, Gelderland

23 juni in Westendorp

22 juli in Winterswijk

1 september in Geesteren, Gelderland

Opengesteld

De competitie is open voor menners met startpas en hobby/impuls-menners uit het hele land. De wedstrijden vallen geheel onder de wedstrijdreglementen van de KNHS en tellen dan ook als zodanig mee voor puntenregistratie.

Ter stimulering van de mensport zijn voor de hobby/impuls klasse aparte bekers beschikbaar gesteld voor de mendressuur en de vaardigheid. De competities worden in handicap verreden. Dat wil zeggen alle klassen paarden en pony’s, enkel en tweespan.

Om voor de Achterhoekbokaal mendressuur in aanmerking te komen dienen de combinaties minimaal zes dressuurproeven te hebben gereden. Voor de vaardigheidsbokaal dienen minimaal drie vaardigheidsproeven te zijn verreden.

Per wedstrijd opgeven

Als is deelgenomen aan bovengenoemde wedstrijden worden de resultaten vanzelf meegenomen in de berekeningen. Aparte opgave voor de competitie is niet nodig. Men dient zich wel per wedstrijd op te geven bij de betreffende organiserende vereniging. Zie voor inschrijving de KNHS wedstrijdkalender, Startlijsten.nl of de website van de organiserende vereniging.

Extra prijzen

Het paardenscheerbedrijf Clip and Shine uit Klarenbeek, het bedrijf van Onne en Natasja Verheul, stelt wederom prijzen beschikbaar in de vorm van een paarden-/ponydekens beschikbaar. Eén voor de winnaar van de mendressuur van de startpas- en hobbyklasse en een paarden-/ponydeken voor de winnaar van de vaardigheid van de startpas en hobbyklasse.

Daarnaast zijn door Hippisch Achterhoek, hét interactieve platform voor paardenminnend Achterhoek, een wisselbeker en volgprijzen beschikbaar gesteld voor de beste samengestelde deelnemer.

Na iedere wedstrijd worden de tussenstanden op Hippisch Achterhoek gepubliceerd.