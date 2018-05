Oosterink en Verheul leiden Achterhoek Bokaal Mencompetitie na eerste wedstrijd

Carina Jansen met High Five (Foto: Iris te Ronde)

De hoogste scores in de dressuur werden met een ZZ-proef behaald. Hans Ouwersloot won met zijn Fries x Gelderse Coco de eerste proef in de rubriek enkelspan M/Z/ZZ met 212,5 punt. Hier werd Henk Oosterink met Dream Star (v. Dream Catcher) tweede met een punt minder. In de tweede proef won Oosterink met 199 punten en werd Ouwersloot tweede met 194. Ouwersloot staat dan ook tweede in de tussenstand om de Achterhoek Bokaal dressuur.

Carina Jansen en High Five (foto) wonnen hun L-debuut met 210,5 punten. ‘Koppie erbij met deze wakkere jongen, maar wat was hij fijn te sturen’, meldt ze. In de tweede proef werd ze tweede met 194 punten, evenveel punten als de winnaar Huib Goetheer met Gina-g. Jansen staat nu op plek drie in de tussenstand.

Vaardigheid

In de vaardigheid is de tussenstand na de eerste wedstrijd in Geesteren als volgt: 1. Natasja Verheul-Zegel met Miracle’s Easy Ysabella, 2. Iris Te Ronde met haar bonte Shetlanders Choco en Gijs en 3, Ramona Theunisse met Molenaar’s Harvey. Verheul en Te Ronde wisten als enige het basisparcours én de barrage foutloos af te leggen. Verheul was de snelste in de barrage en won hiermee de rubriek enkelspan pony’s M/Z/ZZ. Theunisse werd tweede in dezelfde rubriek met een foutloos basisparcours en 3 strafpunten in de barrage.

Te Ronde mende haar tweespan naar een zege in de rubriek tweespan pony’s klasse L/M/Z/ZZ. Ook het tweede parcours werd een overwinning voor te Ronde, maar voor de Achterhoek Bokaal vaardigheid telt alleen het eerste parcours.

Extra prijzen

Er werden in Geesteren nog extra prijzen voor de vaardigheid aangeboden door Clip and Shine, het Paarden en Pony scheerbedrijf van Onne Verheul:

Stimuleringsprijs paarden: Huub Goetheer

Stimuleringsprijs pony’s: Heleen Lugt

Pech / poedel prijs: Selinde Biesheuvel Roosenburg

