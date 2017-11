Openhuisdagen De Lemerij op 29 en 30 december 2017

Tijdens deze dagen kunt u onder het genot van een hapje en een drankje genieten van de gezellige kerstsfeer in de showroom. Team De Lemerij laat u een uitgebreid assortiment van koetsen, tuigen en aanverwante mensport artikelen zien. In de showroom staan zowel nieuwe als gebruikte koetsen en het is uiteraard mogelijk een nieuwe koets naar wens samen te stellen.

Als leverancier van Arden, Ideal Equestrian en Zilco tuigen is er altijd een passend leren of kunststof tuig verkrijgbaar.

De Lemerij is tevens leverancier van Hapert aanhangers en van diverse trailers zoals Sirius, Humbaur, Hotra en sinds kort ook Bücker Careliner.

Voor uitgebreid advies bent u van harte welkom bij De Lemerij, waarbij u tevens van diverse acties kunt profiteren.

Klik hier voor meer informatie.