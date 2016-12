Opleiding TA mennen en endurance

Als Technisch Afgevaardigde (TA) ondersteun en adviseer je wedstrijdorganisaties bij het organiseren van wedstrijd. De TA is het eerste aanspreekpunt voor de wedstrijdorganisatie. De taak van de TA begint ruimschoots voor de wedstrijddatum en eindigt voor de wedstrijddag. De TA heeft op de wedstrijddag zelf geen functie.

Wanneer?

De opleiding is op zaterdag 4 februari 2017 op het KNHS-centrum in Ermelo. Endurance is van 10.00 tot 12.00 en mennen van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor wie?

Als TA ben je minimaal 30 jaar oud. Om TA Mennen te worden ben je al jurylid marathon/SWM en/of parcoursbouwer mennen, voor endurance zoeken we kandidaten die minimaal 5 jaar actief zijn als jurylid endurance.

Inschrijven

Schrijf je in voor de opleiding TA via MijnKNHS.nl