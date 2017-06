Outdoor Brabant wil eigen clubhuis

Terreinindeling in hoofdlijnen gelijk aan 2016

Voor de vierspannen staat op donderdag en vrijdag de dressuur op het programma, op zaterdag de marathon en op zondag de vaardigheid. Ook de springrubrieken krijgen een plekje. Evenals vorig jaar is er dit jaar geen eventing. De indeling van het terrein is in hoofdlijnen gelijk aan 2016, zo blijft de VIP-tent op dezelfde plek aan de hoofdpiste.

Clubhuis

Tegelijkertijd zijn het bestuur en de organisatie heel druk met de volgende stappen in de ontwikkeling van het internationale hippische topsportevenement. Voorzitter Cees Meeuwis: “Om Outdoor Brabant een duurzaam karakter te geven willen wij een permanente locatie, met eigen clubhuis, waarvan wij voor het jaarlijkse evenement gebruik kunnen maken maar waar ook door het jaar heen (hippische, sociaal maatschappelijke en zakelijke) activiteiten zullen plaatsvinden. Zo kunnen we meer voor onze doelgroepen betekenen.”

De voorkeur voor de locatie gaat uit naar de Prinsenhoeve, maar als blijkt dat er geen overeenstemming bereikt kan worden met de landeigenaren, wordt uitgekeken naar een andere locatie.

Klik hier voor meer informatie.