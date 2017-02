Paard&Koets en Internationale Menwedstrijden Horst aan de Maas bundelen krachten

In 2014 stond Paard&Koets, na een jaar van afwezigheid, tot grote vreugde van menliefhebbers weer op de kalender. Het evenement werd dat jaar overgenomen door Academy Bartels Event Management, waarmee het voortbestaan van het 32 jaar oude evenement werd gewaarborgd. Omdat Paard&Koets na drie jaar op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo uit haar jasje is gegroeid, wordt het tijd voor een volgende stap. “De Peelbergen biedt bijna onbeperkt mogelijkheden voor de verdere groei van Paard&Koets”, licht organisator Gijs Bartels toe. De Internationale Menwedstrijden zijn op het nieuw aangelegde buitenterrein dat voor de drie hallen ligt waarin Paard&Koets wordt ondergebracht. De vertrouwde Mensport piste blijft, maar verdubbelt in oppervlakte. Een uitbreiding is er in de vorm van een nieuwe piste met demonstraties en shows over ruiter-gerelateerde onderwerpen. Er is ruimte voor zo’n 100 standhouders, waarvan naar schatting 75 stands mengerelateerde producten en 25 stands algemene paardenproducten aanbieden. Ook is er in De Peelbergen weer ruimte voor stands van de stamboeken, die in het verleden een zeer gewaardeerd onderdeel van het evenement vormden. Bartels: “We willen wereldwijd hét totaalevenement voor de mensporter zijn, door deze strategische keuze komt deze ambitie in een stroomversnelling.”

Als opmaat naar de samensmelting met Paard&Koets in 2018 verhuizen de Internationale Menwedstrijden Horst aan de Maas al in 2017 naar De Peelbergen. De CAI3*-wedstrijd is van 20 tot en met 23 april 2017 en is een gevestigde naam op de wedstrijdkalender voor enkel-, twee- en vierspanpaarden. De vierspancombinaties strijden er om de Nederlandse titel en punten voor de wereldbeker. “We organiseren jaarlijks een toonaangevende internationale wedstrijd die perfect aansluit bij de ambities van Paard&Koets en zich richt op internationale bezoekers”, zegt Nico Rijbende, voorzitter van Menwedstrijden Horst aan de Maas. “We hebben samen de visie voor het organiseren van topmensportevenementen en zijn dan ook verheugd dat Paard&Koets samen met ons de komende jaren invulling gaat geven aan dit vernieuwde mensportevenement!”

De eerste gezamenlijke editie van Paard&Koets en de Internationale Menwedstrijden vindt plaats op 20, 21 en 22 april 2018. Omdat Paard&Koets van het najaar naar het voorjaar verhuist, is besloten het evenement in november 2017 niet door te laten gaan.