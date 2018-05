Pinksterrit authentieke rijtuigen in Borkel

De start en finish van de route is, net als vorig jaar, bij het parkeerterrein van het Eurocircuit in Valkenswaard. Vandaar vertrekken de koetsen individueel tussen 10.00 en 11.00 uur richting Koetsenmuseum Van den Heuvel in de Molenstraat waar een pauze gehouden wordt.

Van daaruit wordt gereden over de Sil, langs de Abdij van de Achelse Kluis naar het landgoed van Van der Wiel.

Om 14.00 uur arriveert de stoet in het centrum van Borkel voor het officiële defilé, waar de koetsen door een omroeper worden voorgesteld aan het publiek.

In het weiland nabij het centrum worden de paarden en koetsen opgesteld voor een grote rustpauze en bezichtiging door het publiek. Om 15.30 uur vindt de prijsuitreiking van de dag plaats.

Meerijden op de Jan Plezier

Dit jaar wordt in het kader van het 40 jarig bestaan van de rit, de mogelijkheid geboden aan het publiek de tocht van dichtbij mee te maken door (tegen betaling) op markante punten mee te rijden op een speciaal rijtuig, de Jan Plezier.

Daarnaast kunnen de gasten aanschuiven bij de borrel en genieten van een hapje en drankje met alle deelnemers. Kortom, de hele dag sfeer proeven bij de tocht, de rijtuigen, paarden en de deelnemers.

Voor aanmelden of meer informatie kun je een mail sturen.

Ook in het centrum van Borkel is de hele dag van alles te beleven, zoals de Lanz Bulldog Club uit Zeelst met diverse oude tractoren, een braderie in de Dorpsstraat en veel live muziek. De gerestaureerde molen is opengesteld, er zijn veel dieren te bekijken, waaronder uilen, en is er voldoende vermaak voor de kinderen.

Entree voor dit alles is €2,50 en kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang.

