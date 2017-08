Pony-WK Minden: Nederland na dag twee op de derde plaats

Gezien het verloop van het wedstrijdseizoen tot dusver waren de verwachtingen bij de Nederlandse achterban ten aanzien van de dressuurverrichtingen van onze tweespannen niet al te hoog gespannen. Te zwaar leek de concurrentie van de grote dressuurpony’s met name uit Duitsland. Deze inschatting kwam vandaag uit, want bovenaan het scorebord prijkten aan het eind van de dag de namen van vier Duitse tweespanmenners.

Als vierde starter had Jan-Felix Pfeffer, zoals later zou blijken, met 44,01 strafpunten reeds de winnende proef neergezet. De dressurmatige kwaliteiten van zijn span werden vrijwel door alle juryleden als de beste gewaardeerd. Organisator Christof Weihe behaalde als individueel deelnemer een fraaie tweede plaats. Ook de overige Duitse teamleden Dieter Baackmann en Max Berlage bleven onder de 50 strafpunten.

Voor Nederland was Cas Hendriks met zijn Welsh-Pony’s als eerste aan de beurt. Hij reed een zeer degelijke proef zonder te veel risico’s te nemen bij het uitstrekken, al kostte hem dat wel een aantal punten, omdat de juryleden daar blijkbaar veel waarde aan hechtten. Met 54,86 leverde hij het beste resultaat voor Nederland en heeft als goede marathon- en vaardigheidsrijder nog alle kansen.

Als tweede teamlid verscheen Rodinde Rutjens in de ring. Met name haar linker Pony reageerde nogal gespannen op de drukte rond de ring. Toch wist Rodinde zelf rustig te blijven en stuurde haar spectaculair bewegende pony’s zelfverzekerd door de ring. Met 56,40 punten leverde zij het tweede resultaat voor de teamranking.

Als laatste teamlid reed Woutera van de Kamp-Roozendaal haar dressuurproef, en dat niet onverdienstelijk. Met 61,67 strafpunten houdt de marathon- en vaardigheidsspecialiste zicht op een goede klassering en zal voor het Nederlands team nog van grote waarde worden.

Individueel starter Karel van Kekem begon sterk aan zijn proef. Nadat er wat onenigheid in zijn span kwam, ging hij het echter wat voorzichter aandoen, wat een nog betere klassering kostte. De eveneens individueel startende Melanie van de Bunt kon de goede lijn van dit seizoen in haar proef niet geheel doortrekken en kreeg voor haar proef 61,94.

Bondscoach Ad Aarts had iets meer verwacht vandaag, maar was realistisch genoeg om te erkennen dat de Duitse tweespannen in de dressuur een maatje te groot waren. “Morgen hoop ik op een keerpunt bij de vierspannen”, aldus de gedreven coach. “En zaterdag gaan we nog flinke verschuivingen zien.”

De Belgische menners deden vandaag wel goede zaken. Door een heel goede proef van Pieter van den Broeck, die als enige Niet-Duitser onder de grens van 50 punten bleef en Nico van Praet (56,34), staat het team na de tweede dressuurdag op de tweede plaats, nipt voor Nederland.

