Ponymenners maken zich op voor NK in Beesd

Marissa Schuiling is één van de drie titelverdedigers in Beesd

Marissa Schuiling won de wedstrijd in Horst en gooide onlangs roet in het eten van het Duitse ponykampioenschap in Schwaiganger door de tweede plaats weg te kapen. De 21-jarige menster is vast van plan voor de vierde opeenvolgende keer de gouden medaille in de enkelspan ponyrubriek mee naar huis te nemen. Titelverdediger Cas Hendriks kan met 17 concurrenten in de tweespan ponyrubriek een zware strijd tegemoet zien. Ook bij de vierspan pony’s wordt het een spannend NK. Joey van der Ham won vorig jaar het goud, maar kan dit jaar felle concurrentie verwachten van onder meer zijn vrouwelijke collega’s Marijke Hammink en Edith Chardon.

Naast het Nederlands Kampioenschap met enkele buitenlandse gastrijders starten de enkelspan paarden in een officiële internationale tweesterren-wedstrijd waar zich onder de 19 deelnemers ook flink wat buitenlandse menners bevinden. De paramenners strijden in Beesd in de finale van de KNHS Para Mentrophy 2017. De winnaar van de wedstrijd in Beesd wordt de winnaar van deze competitie.

Op vrijdag en zaterdag komen de nationale menners in de klassen impuls, L, M en Z in actie op de prachtige terreinen van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in Beesd, waar Arjan Kleinjan en Bennie Steenblik verantwoordelijk zijn voor de parcoursbouw.

