Ponymenners sluiten indoorseizoen af met districtkampioenschap Oost

De 51 dressuurcombinaties werden verdeeld in twee groepen die ’s ochtends gejureerd werden door Wil van Hulst en Erma Bast. ’s Middags waren Theo Beers en Paul Sueters de juryleden.

Het wedstrijdverloop en de uitslagen waren via livescoring te volgen in de kantine en met name tijdens de barrageritten in de vaardigheid werd het scherm goed in de gaten gehouden. Jan Hofmeijer had een goed te rijden, maar technisch vaardigheidsparcours ontworpen, waar 38 deelnemers hun stuurmanskunsten in kwijt konden.

Tijdens de prijsuitreiking was de burgemeester van Ermelo aanwezig om alle prijswinnaars te feliciteren.

Districtskampioenen dressuur

enkelspan pony’s

Klasse B: kampioen Monique Brouwer, reservekampioen Joan Van Rijn

Klasse L: kampioen Daphne Van Middendorp, reservekampioen Miriam Van Oort

Klasse M: kampioen Manoek Van Ewijk, reservekampioen Desiree Van Lambalgen – Van Hierden

Klasse Z: kampioen Joelle Berghuis, reservekampioen Lieke Van Amerongen

Klasse ZZ: kampioen Suzanne Roman

tweespan pony’s

B dressuur: Daphne Van Middendorp, reservekampioen Sascha Otter

L dressuur: kampioen Wim Van der Leest, reservekampioen Melanie Van de Bunt

M/Z/ZZ dressuur: kampioen Jan De Boer

Districtskampioenen vaardigheid

enkelspan pony’s

Klasse L: kampioen Geke Blokland, reservekampioen Michiel Averesch

Klasse M: kampioen Yvonne Roman, reservekampioen Wouter Lenderink

Klasse Z: kampioen Suzanne Roman, reservekampioen Lieke Van Amerongen

Klasse ZZ: kampioen Suzanne Roman, reservekampioen Onne Verheul

tweespan pony’s

Klasse L/M/Z/ZZ: kampioen Rein Hazelaar, reservekampioen Annette Neijenhuis

Klasse L/M/Z/ZZ sulky’s: kampioen Hans Lenderink

Klik hier voor alle uitslagen