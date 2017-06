Prachtige wedstrijd in zonovergoten Gaasterland

Enkelspannen

Op zondag werd het ’s morgens vroeg al warm, maar het bos gaf verkoeling aan het A-traject. De hindernissen waren allemaal zichtbaar vanaf het terras van Manege Gaasterland. Bij de veterinair konden de paarden gekoeld worden en dus leverde de warmte geen problemen op.

Na een mooie dressuur en een foutloze vaardigheid bleef Ylanyth de Vries bij de enkelspan pony’s klasse L haar concurrenten ook in de marathon voor. De klasse L enkelspan paarden werd gewonnen door Pieter de Boer, die na de eerste dag bovenaan stond en zijn plaats na de marathon niet meer afstond. In de klasse M stond Elke van der Snoek na de dressuur en vaardigheid bovenaan, maar werd in de marathon verslagen door Shiva Bruinsma die superscherp door de hindernissen reed. Bij de enkelspan paarden klasse Z hield Stefan van der Meijden zijn eerste plaats na de eerste dag knap vast.

Meerspannen

Tetske Douma verwees Chantal Westerhof naar de tweede plaats bij de tweespan pony’s klasse L. Klasse M werd gewonnen door Carolien Fischer, die Kees Kroon in de marathon versloeg en Henry Borg werd winnaar in de klasse Z. Bij de tweespan paarden klasse L won Rienk Sybrandy, het M/Z werd gewonnen door Brian Bing.

Hoewel Jan Anthonissen met zijn hackney’s een snellere marathon reed, kon Arjen Brouwer hem bij de vierspan pony’s klasse M/Z voor blijven. Jannes Kinds reed in de FEI rubriek de hoogste punten in de dressuur en een super marathon.

Bianca ten Hoeve kon na de eerste dag de winst bijna niet meer ontgaan bij de tandem pony’s klasse L en dat deed ze dus ook niet. In de rubriek tandem pony/paard M en Z won Pieter de Jong.

De impulsrubriek werd gewonnen door Femmy Ruardy.

Klik hier voor de uitslagen

Jan Antonissen