Primeur: Pop-up Museum tijdens Paard&Koets

Naast de wereldtop uit de mensport is er op Paard&Koets dit jaar ook aandacht voor historische rijtuigen. Het Pop-up Museum is centraal gelegen op de beurs en is voor liefhebbers van authentiek gerij een waar feest. Evenals voorgaande jaren is Rijo Stables uit Weert weer aanwezig met een indrukwekkende collectie. Daarnaast verleent ook het Duitse ‘Kutschen Hansmeier’ zijn medewerking aan de totstandkoming van een mooi collectie in het Pop-up museum. Riny Rutjens, eigenaar van Rijo Stables, neemt enkele eyecatchers mee naar Kronenberg om ze te presenteren in het Pop-up Museum. Een van de rijtuigen die op de beurs te bezichtigen is, is de Summercoach van Mulbacher Paris. Het betreft een rijtuig voor acht personen, dat de optie biedt om met open of gesloten kap te rijden. Een ander prachtexemplaar is de Nederlandse Stanhop Pheaton, gebouwd door de firma Veth uit Arnhem. Het rijtuig is voorzien van de originele lampen. Een rijtuig dat tevens het benoemen waard is, is de Roogseat-Dogcar van de Engelse firma Hamshaw-Leicester met zeer mooi houtsnijwerk en flasch.

