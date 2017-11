Prins Philip viert zeventig jarig huwelijk met vierspanrit

De “Duke of Edinburgh” begon in 1971 op zijn vijftigste met mennen, nadat hij gestopt was met polo. Hij zorgde ervoor dat mennen een onderdeel werd van de Royal Windsor Horse Show. In de periode tussen 1964 tot 1986 was hij president van de FEI, maar was zelf ook jarenlang actief in de mensport.

De prins vertegenwoordigde Groot-Brittannië op drie Europese Kampioenschappen en zes Wereld kampioenschappen. In 1982 werd hij zesde tijdens het WK in Apeldoorn en werd in datzelfde jaar winnaar in Windsor.

De 91-jarige Koningin Elisabeth zit af en toe nog graag in het zadel; zij werd een dag eerder gesignaleerd tijdens een ritje op haar Fell Pony.

