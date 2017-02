Programma Rondje Instructie Mennen met Leijten en Hamminga bekend

Johan Hamminga

Aanleuning als rode draad

Hamminga en Leijten combineren hun enorme kennis van rij-en menpaarden in een aansprekende clinic met het thema ‘Back to basic’. Aan de hand van diverse combinaties, zowel aan de lange lijnen als onder het zadel en aangespannen, leggen zij uit hoe een ruiter een toegevoegde waarde kan zijn voor de training van een menpaard.

De gerenommeerde instructeurs richten zich op het belangrijkste punt in de training van zowel rij-als menpaarden: de aanleuning. Maar ook de basisprincipes zoals nageeflijkheid, gehoorzaamheid en contact lopen als rode draad door de clinic.

Doel van dit Rondje Instructie Mennen is de menner en zijn/haar ruiter een aantal goede tips te geven hoe je bepaalde problemen kunt oplossen en de menner kan ondersteunen in de training.

Deze clinic is uitermate leerzaam voor iedereen, van de dressuur-vaardigheidsmenner tot deelnemers aan de samengestelde wedstrijdsport, maar ook de recreatiemenner kan hier veel van opsteken.

Met deze clinic laten de instructeurs op af en toe ludieke wijze zien hoe de juiste verbindingen te maken tussen het rijden en het mennen. Zo zal een van de rijpaarden zowel onder het zadel als in het tuig worden voorgesteld en zal Johan Hamminga zijn debuut maken als menner!

Programma:

19.30 – 20.10 uur: rijpaard aan de lange lijnen & menpaard onder het zadel

20.10 – 20.45 uur: enkelspan paard & enkelspan pony

20.45 – 21.15 uur: enkelspan paard (menpaard uit 1e blok) & rijpaard onder het zadel

21.15 – 21.45 uur: pauze

21.45 – 22.30 uur: tweespan

Tijdens de clinic is ruimte in het programma voor het stellen van vragen vanuit het publiek, Gerard en Johan gaan graag het gesprek aan met de toeschouwers!

Het KNHS Rondje Instructie wordt gehouden op 23 maart 2017 in de Amaliahal van het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 22.30 uur.Instructeurs die de avond bijwonen kunnen 40 theoriepunten verdienen. De entree is € 15,- per persoon. De kaarten kunnen besteld worden via internet. Vragen kun je mailen naar: accommodaties@knhs.nl.

Gerard Leijten