Rabobank Pinksterrit in Borkel en Schaft

De start en finish van de route is, net als vorig jaar, nabij het parkeerterrein van het Eurocircuit in Valkenswaard. Om 10.30 uur vertrekt de stoet gezamenlijk naar het centrum van Borkel en Schaft voor het defilé, waar na de lunch de route wordt voortgezet door een stukje van het Belgische land.

De grote rustpauze is weer in Borkel en Schaft, waar in de dorpskern een braderie en andere activiteiten worden georganiseerd. In Borkel vindt ook de prijsuitreiking plaats. Om 17.00 uur is de stoet weer terug op de startlocatie.

Achtergrondinformatie

De koetsentocht Concours Traditionele Aanspanningen is een voorselectie van het Nederlandse kampioenschap van het Traditioneel Gerij en onderscheidt zich door de zorgvuldige afwerking van koets, tuig en paard. Hierbij besteden koetsier en passagiers de grootste zorg aan passende en originele kleding. Het gaat hierbij om het mooiste geheel van koets, paard(en), tuig en passende kleding die overeenstemt met het oorspronkelijk gebruik van de rijtuigen.

