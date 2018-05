Recreatief mennen met wedstrijdelement

De wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse Hippische Activiteitenvereniging (NHAV). Iedereen die kan mennen is welkom op dit evenement. Ook kinderen en ouderen met een handicap om de sport te bevorderen en voornamelijk lol met je paard te hebben. Er wordt weliswaar gereden onder officiële regels, maar omdat dit de enige MENTREC in Nederland is, wordt er soepel omgegaan met de regelgeving en kun je niet gediskwalificeerd worden.

Organisator Bjorn Schotte vertelt: ‘Sinds vijf jaar doe ik aan mennen en ik ben hier super enthousiast over. Dit wil ik graag overbrengen naar de rest van de mensen. Vorig jaar hebben wij deze wedstrijd ook al een keer georganiseerd en dat was een daverend succes. We hopen er ooit een groots landelijk evenement van te maken. De potentie zit er zeker in, maar wij willen het graag laagdrempelig houden. Status of waar je vandaan komt is echt niet belangrijk. De passie en het plezier voor het mennen staan voorop.’

Tijdens Paard&Koets werd ook uitleg gegeven over MenTrec