Ringo van Rodinde Rutjens overleden

Kort na vertrek klonk er even wat gestommel achter in de vrachtwagen, maar omdat er geen sprake was van enig paniek bij de pony’s is de rit vervolgd. Later werd er op foto’s geconstateerd dat Ringo zijn kootbeen verbrijzeld had en redding niet meer mogelijk was.

Rodinde: “Ringo was sinds zijn vijfde jaar bij ons. Ik heb vijf fijne jaren met hem mogen werken. Ringo en Vito waren mijn eerste overstap naar de grotere pony’s. Van het begin af aan heeft Ringo altijd alle drie de onderdelen gelopen op elke wedstrijd of evenement die ik reed. Hij was een pony waarop ik blindelings kon vertrouwen en heeft nooit één pas verkeerd gezet. Hij had een grote vechterslust, gaf nooit op, kortom een gouden pony! Zo’n pony zal ik nooit meer krijgen. Wij snapten elkaar.”

In zijn carrière heeft Ringo veel mooie successen behaald waarvan 2015 het topjaar was met internationale successen in Saumur, Minden, Beekbergen en het WK in Breda waar teamgoud werd behaald.

Lähden 2016 was de laatste grote wedstrijd die Rodinde en Ringo samen hebben gereden, afgesloten met een derde plaats.

Rodinde: “Ik was zo trots op de pony’s en we gingen met Ringo en Nike voor het WK Minden 2017. Helaas mocht dit mooie plan met Ringo mocht niet doorgaan… ik zal hem verschrikkelijk gaan missen!”

De redactie van Hoefnet wenst Rodinde veel sterkte toe met dit grote verlies!