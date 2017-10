Ronde tafel gesprekken mennen in België

De avond is opengesteld voor officials, organisatoren en menners (CAV, CAN of internationaal) die aangesloten zijn bij de VLP.

Datum: Woensdag 25/10/2017

Tijdstip: 19h00

Locatie: KBRSF Belgicastraat 9/2, +1930 Zaventem

Per groep wordt er gedebatteerd over verschillende aspecten binnen de discipline mennen. Onder meer de werking van de VLP, wedstrijdorganisatie, veiligheid, financiële aspecten en opleidingen.

Programma

19h00-19h30: ontvangst met een drankje en een hapje

19h30-20h00: algemene toelichting

20h00-21h00: debat rond verschillende aspecten/groep

21h00-21h15: pauze

21h15-22h00: bevindingen per groep

22h00-22h15: afsluiten van de ronde tafel

Graag je aanwezigheid per mail bevestigen aan julie@vlp.be.