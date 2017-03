Rondje instructie met Gerard Leijten en Johan Hamminga groot succes

Het thema van de avond in de goed gevulde Amaliahal was “Back to Basic”, waarmee de instructeurs duidelijk maakten dat een goed contact tussen de hand van de menner of ruiter en de mond van het paard van essentieel belang is om een span met succes te kunnen presenteren.

Het spits werd afgebeten door Johan Hamminga die in zijn paradediscipline met de dubbele longe en aan de lange lijnen demonstreerde hoe een goede aanleuning aan het bit het mogelijk maakt dat een paard beter op het achterbeen wordt gebracht. Met een 8-jarige nakomeling van de hengst San Amour liet Johan zien hoe het paard na aanvankelijk op de voorhand te lopen door correcte vergesping van het tuig en goede en lichte inwerking van leidsel, zweep en stem steeds beter kon verzamelen en de achterhand onder de massa wist brengen, waardoor zelfs de passage kon worden getoond.

Dit principe van het bewegingsmechanisme van het paard kwam ook bij de aanspanningen die vervolgens in de ring kwamen steeds weer om de hoek kijken. Gerard Leijten gaf daarbij instructie vanuit de optiek van de meninstructeur, terwijl Johan Hamminga de focus vooral op de biomechanica van het paard legde en van daaruit zeer waardevolle tips kon geven hoe een paard voor de wagen en onder het zadel meer ontspannen en gedragen kan lopen. Daarbij wist hij het verband tussen de aanleuning in de mond van het paard en de werking van de spieren in rug en achterhand heel goed uit de doeken te doen. Hij schrok er ook niet voor terug om een en ander zelf op meerdere spannen te demonstreren.

In het tweede deel van de demonstratie gaf Leijten een duidelijk inzicht in het afstemmen van een tweespan dat qua werklust, aanleuning en impuls verschillend is. Systematisch werd via de leidsels, bitten, de stem en de zweep getoond hoe er stapsgewijs meer harmonie in een tweespan kan worden gebracht.

Het in grote getale toegestroomde publiek kon heel wat praktische informatie meenemen van deze leerzame avond. Vooral de kernzin van Gerard Leijten: “Zorg ervoor dat de basis er goed in zit, de rest komt dan vanzelf”.

Klik hier voor het fotoalbum.