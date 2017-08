Samenwerking tussen De Cantharel en Halestra Driving

Vijf jaar geleden bezocht Wim voor het eerst Paardenhotel De Cantharel en is sindsdien al verschillende keren met de leden van het menopleidingscentrum op de Veluwe en bij De Cantharel geweest om de menners op een ontspannen manier van de koetsritten te laten genieten.

Paardenhotel De Cantharel, met ruim tweehonderd kilometer aan ruiter- en menpaden in de achtertuin, is een uitstekend verblijf- en vertrekpunt voor zowel mens als dier. De medewerkers van de paardenaccommodatie zijn deskundig en stellen alles in het werk om zowel mensen als paarden en honden op en top te verzorgen en in het eigen informatiepunt ‘t Buitenhuisje vertellen ze je alles wat je moet weten om de omgeving te verkennen.

Paardenhotel-eigenaar Bob schafte een aantal jaar geleden een huifkar en authentieke rijtuigen aan om met gasten ritten over de Veluwe te maken en er kwam een outdoor diner-tent in het bos. Wim en Bob ontmoetten elkaar, het klikte tussen de heren en Wim bood aan lessen te geven met het vierspan.

De samenwerking gaat verder dan alleen samen mennen. Er staan verschillende activiteiten op stapel. Zo gaan ze in de nabije toekomst gezamenlijk demonstraties, trainingen en clinics geven.

Voor meer informatie: www.vandervalkapeldoorn.nl en www.wimdepoorter.be