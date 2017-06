Saumur: alle Nederlandse paarden en pony’s goedgekeurd

Een paard van de Franse tweespanrijder Bernard Pouvreau en van Jean Etienne Triadou kreeg het sein ‘not fit to compete’. Voor Triadou betekende dit het einde van de wedstrijd aangezien hij maar met twee paarden had ingeschreven.

Ad Aarts is aanwezig om de Nederlandse menners als chef d’equipe te vertegenwoordigen. Bram Chardon en Koos de Ronde vormen het Nederlandse team in de landenwedstrijd.

Dirk Neerincx, Heidi te Poele, Woutera van de Kamp en Wolter van der Veen vertegenwoordigen de Nederlandse driekleur in de pony tweespanrubriek, terwijl Jan de Boer en Aart van de Kamp jr. met hun vierspan pony’s deelnemen.

